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Kayseri'de öğrenim gören Başkomiser, son yolculuğuna uğurlandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Başkomiser Serhat Yiğiter, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yiğiter, bugün Yozgat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kayseri'de öğrenim gören Başkomiser, son yolculuğuna uğurlandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Başkomiser Serhat Yiğiter, yıllık iznini kullanarak gittiği Ankara'da kalp krizi geçirdi. Başkomiser Yiğiter, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

36 yaşındaki Serhat Yiğiter'in cenazesi, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşları içinde toprağa verildi.

YİĞİTER, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLMUŞTU
Başkomiser Serhat Yiğiter'in 2017 yılında Erciyes Üniversitesi’nden mezun olduğu ögrenildi.

Haber Merkezi

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