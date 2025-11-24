Kayseri'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Başkan Büyükkılıç’tan Anlamlı Mesajlar

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte katıldığı programda, öğretmenlerin eğitimdeki kritik rolünü öne çıkardı. “Başımızın tacı” diyerek hitap ettiği öğretmenlere, “Geleceği ilmek ilmek dokuyan, gönüllere ışık olan sizleri anmak ve şükranlarımızı sunmak için buradayız” dedi.

Kayseri’nin Eğitim Vizyonu

Kayseri’nin eğitimdeki güçlü yapısına değinen Büyükkılıç, şehirde 1,123 okul ve 13,782 derslikte 315 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Ayrıca, Kayseri’nin 5 üniversitesi ve 75 bin üniversite öğrencisiyle eğitimde öncü bir şehir olduğunu vurguladı.

Dayanışma ve Destek Vurgusu

Eğitim camiasıyla dayanışmanın önemine dikkat çeken Büyükkılıç, “Eğitimle, eğitimcilerle mutlaka dayanışmamız gerektiğinin bilincindeyiz” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında sunduğu destekleri sıraladı. Ulaşım kartları, kütüphane hizmetleri ve staj eğitim desteği gibi birçok hizmetle öğretmenlerin yanında olduklarını ifade etti.

Vali Çiçek ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Destek Mesajları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğretmenlerin sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzı seçtiğini belirterek, “Sizler mücadeleyi tercih ettiniz” dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da öğretmenlerin kutsal görevine dikkat çekerek, başarılar diledi.

Programda kısa film gösterimi ve tanıtım filmleri de yer aldı. Öğretmenler, organizasyondan duydukları mutluluğu ifade ederek Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler. Program, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın dualarıyla sona erdi.

Bu anlamlı günde, öğretmenlerin toplumdaki yeri bir kez daha hatırlanmış oldu.