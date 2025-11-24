Kayseri'de Öğretmenler, şarkılarla 24 Kasım'ı kutladı

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler tarafından hazırlanan 'Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi' Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konserde öğretmenler, Müslüm Gürses'ten 'Seni Yazdım', Neşet Ertaş'tan 'Ahirim Sensin' ve Grup Gündoğarken'den 'Sen Benim Şarkılarımsın' gibi sevilen parçaları seslendirdi.

Konsere Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile öğretmenler ve aileleri katılım sağladı.