Kayseri'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi

Eğitimde, siber güvenliğin sadece teknolojik bir konu değil, aynı zamanda bilinç meselesi olduğu vurgulandı. Katılımcılara, dijital riskler, öğrenci farkındalığı ve güvenli teknoloji kullanımı gibi önemli konular hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin, geleceği bilinçli öğretmenlerin şekillendireceği anlayışıyla yapıldığı belirtildi.

Siber güvenlik eğitimine olan ilgi oldukça yoğun oldu. Bu tür eğitimlerin, öğretmenlerin dijital dünyadaki risklere karşı farkındalıklarını artırmayı ve güvenli teknoloji kullanımını teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle hem eğitim alanında hem de toplumsal bilinç oluşturma konusunda aktif bir rol üstlenmeye devam ediyor.