Kayseri'de 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen' eğitimi
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, teknik personel tarafından; ilimizdeki resmi ve özel okul ile kurumlarda görev yapan kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde çalışan personele yönelik “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Eğitimi” gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Amacımız güvenilir gıda, sağlıklı nesiller” denildi.