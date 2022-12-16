Kayseri'de okul öncesi okullaşma oranı artıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri'de okul öncesi okullaşma oranının arttığını söyleyerek, 'Geçen yıl yüzde 76 olan okul öncesi okullaşma oranını 1 yıl gibi kısa sürede yüzde 96'ya çıkardık. 1 sene sonra inşallah okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarma hedefimiz var' dedi.

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  • 16.12.2022 12:11
  • Güncelleme: 16.12.2022 14:26
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Kayseri'de okul öncesi okullaşma oranı artıyor
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İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri’de okul öncesi okullaşma oranının arttığını söyleyerek, “Geçen yıl yüzde 76 olan okul öncesi okullaşma oranını 1 yıl gibi kısa sürede yüzde 96’ya çıkardık. 1 sene sonra inşallah okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarma hedefimiz var” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile birlikte Melikgazi Belediyesi Gültepe Anaokulu’nu ziyaret ederek, çocuklarla buluştu. Burada öğrencilerin etkinliklerine de katılan Teltik, okul öncesi okullaşma oranıyla ilgili bilgiler verdi.

"Geçen yıl yüzde 76 olan okul öncesi okullaşma oranını 1 yıl gibi kısa sürede yüzde 96’ya çıkardık”

Teltik, “Eğitime erişim tüm öğrencilerimizin hakkıdır. Özellikle “okul öncesi eğitim” dediğimiz çocukların okul hayatına hazırlık aşamasında en önemli eğitimlerden birisidir. Buraya da etkinliğimize farkındalık oluşturmak ve yapmış olduğumuz hizmeti tanıtmak için buraya geldik. Geçen yıl yüzde 76 olan okul öncesi okullaşma oranını 1 yıl gibi kısa sürede yüzde 96’ya çıkardık. Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın yüzde 96’sı okul öncesi eğitimi alabilmektedir. Bununla ilgili bakanlığımızda bir proje başlamıştı. Bu proje çerçevesinde sadece geçen yıl 20 tane anaokulu ve bu okulların bünyesinde 69 tane anasınıfı açtık. Şuanda 24 tane de devam eden inşaatımız var. Yeni anaokulları açılacak. 1 sene sonra inşallah okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarma hedefimiz var. Eğitimde fırsat eşitliğini tüm öğrencilerimizin yakalamasını istiyoruz. Kayseri’nin en ücra köşesinde bile 1-2 tane olsa bile öğrencilerimizin okul öncesi eğitimden mahrum kalmaması için tüm gayretimizi o yönde gösteriyoruz. İnşallah 2023 yılında inşaatı devam eden anaokullarımızı da bitirdiğimiz zaman öğrencilerimizin yüzde 100’ünü okul öncesi eğitime kavuşmasını sağlamış olacağız. Okul öncesi eğitimden faydalanan öğrenci ile faydalanmayan öğrenci arasında çok büyük farklar var. Anaokullarında okuma yazma öğretilmiyor ama okuma yazmaya hazırlık, el becerileri gibi çok önemli eğitimlerin olduğuna inanıyoruz. O yüzden bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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