  Kayseri'de Okul Sporları Karate İl Seçmeleri tamamlandı

Kayseri'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Kız-Erkek Karate İl Seçmeleri tamamlandı.

2 gün boyunca Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen seçmelere il genelinden çok sayıda okul sporcusu katıldı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda genç karateciler, hem yeteneklerini sergilemek hem de bir üst müsabakalarda Kayseri’yi temsil edebilmek için tatamiye çıktı. Müsabakalar boyunca sporcuların azmi, mücadele gücü ve fair-play ruhu dikkat çekerken, izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşattı. Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular belirlendi.
Seçmelerde başarılı olan sporcular, ilerleyen süreçte düzenlenecek bölge müsabakaları ve Türkiye şampiyonalarında Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı.
