Kayseri'de Okullarda Ramazan Etkinlikleri

Bu okullardan biri de Sami Yangın Anadolu Lisesi. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nuri Bali'nin titiz çalışmaları neticesinde, hem görsel anlamda zengin hem de manevi atmosferi güçlü bir Ramazan karşılama programı hazırlandı. Koridorlardan sınıflara kadar yapılan süslemeler, bilgilendirici panolar ve öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan etkinlikler sayesinde gençler, Ramazan’ı sadece duyarak değil, yaşayarak karşılamanın heyecanını tattılar.

Okulda gerçekleştirilen etkinliklerde Ramazan ayının anlamı, orucun hikmeti, paylaşmanın ve dayanışmanın değeri gibi konular ele alındı. Bu çalışmalar, öğrencilerin bilgi dünyasına ve gönül dünyasına hitap ederek, Ramazan’ın sadece bir takvim ayı değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun ve inanç ikliminin aktarımını sağladı.

Kayseri'deki diğer okullarda da benzer kıymetli çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Ancak Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen bu özenli hazırlık, takdiri hak eden bir gayret örneği olarak öne çıkıyor. Bu vesileyle, emeği geçen başta Nuri Bali hocası ve okul müdürü Mehmet Uyar Bey olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediliyor.

Ramazan’ın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisiyle, Kayseri'deki okullarda yapılan bu etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.