Kayseri'de Okuma Kültürü Rüzgârı: Başkan Büyükkılıç Ödülleri Artırdı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, daire başkanları ve katılımcı gençler ile aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, yarışma hakkında bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç’tan Eğitim Vurgusu

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, eğitime ve kitaba önem verdiklerini vurguladı. “Davut El Kayseri’nin, Mimar Sinan’ın torunlarına kitapla buluşmak yakışır” diyen Büyükkılıç, kütüphaneleri her yerde gençlerle buluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, kitap okumanın önemine değinerek, gençlere kendilerini geliştirmeleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını önerdi.

Ödüller Yüzde 25 Artırıldı

Başkan Büyükkılıç, yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerin miktarını yüzde 25 artırma talimatı verdi. Buna göre, her kategoride birinciye 10 bin TL, ikinciye 7,5 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Mansiyon ödüllerinin sayısı da 10’a çıkarılarak, her biri için 1.000 TL belirlendi.

Yarışma Sonuçları

Yarışmaya toplam 2.071 başvuru yapıldı. Ortaokul kategorisinde Cengiz Aytmatov’un "Beyaz Gemi" kitabı için en yüksek katılım sağlandı. Dereceye girenler:

- Ortaokul:

- 1. Sena Yıldırım

- 2. Yasin Umut Demirer

- 3. Defne Delal Yılmaz

- Lise:

- 1. Nilay Aslan

- 2. Ali Aras Gök

- 3. Furkan Çataltepe

- 18 yaş ve üzeri:

- 1. Adeviye Durmuş

- 2. Gülüzar Eda Gülen

- 3. Zübeyde Avcı

Yarışma, Kayseri’nin bilgi ve kitap sevgisini pekiştirirken, gençlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine ve toplumsal okuma kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladı.