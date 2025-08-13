Kayseri’de okuma yazma bilmeyen sayısı her geçen gün azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre Kayseri’nin 2024 yılı okuma yazma bilmeyen sayısı geriledi. Kentte okuma yazma bilmeyen sayısı 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 5,22 azaldı. Diğer yandan okuma yazma bilen oranları ise 2023 yılında yüzde 97,97 olarak hesaplanırken 2024 yılında yüzde 98,09 olarak açıklandı.

Verilere göre okuma yazma bilmeyen sayısı yüzde 5,22 azalarak 22 bin 196 oldu. Okuma yazma bilen oranı ise yüzde 0,12 artarak yüzde 98,09 oldu.