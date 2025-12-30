Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda, afet anlarında vatandaşların güvenli barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mevcut alanlar, altyapı imkânları ve kurumlar arası koordinasyon konuları üzerinde duruldu.

Toplantıda, Kayseri'nin afetlere karşı dirençli bir şehir olması için tüm birimlerin eşgüdüm içinde çalıştığı vurgulandı. Afet Parkı modeli çerçevesinde barınma alanları, sosyal alanlar ve çocuklar için güvenli aktivite bölgeleri gibi fonksiyonların planlandığı belirtildi.

Toplantıya, çeşitli daire başkanlıklarından yetkililer katıldı. İş birliği ile yürütülecek çalışmaların, afet anlarında hızlı müdahale ve etkin koordinasyonu sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi ve risk azaltma odaklı projelerle şehrin güvenli geleceği için çalışmalarını sürdürüyor.