Kayseri'de Organik Tarım Eğitimleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentte organik tarımın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü tarımsal eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, dokuz yıldır işletilen Doğal Üretim Bahçesi ve bahçe içerisinde yer alan Organik Pazar’ın yeni dönem kullanıcılarını belirlemek üzere, 2026 sezonunda “Organik Tarım Temel Eğitimi” gerçekleştirilecek.

Eğitim, Kayseri ilinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bahçe kullanıcılarını belirleyebilmek amacıyla 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Her eğitim günü sonunda değerlendirme sınavı yapılacak, başarılı olan kursiyerlere “Organik Tarım Eğitimi Katılım Belgesi” verilecek.

Başvurular İnternet Üzerinden

Eğitime katılmak isteyenler başvurularını 15-29 Aralık 2025 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Müracaat şartlarını sağlayan ve eğitime katılmaya hak kazananların listesi 5 Ocak 2026 tarihinde yine belediye internet sitesinde ilan edilecek.

Katılım Şartları Açıklandı

Eğitim için belirlenen şartlar arasında, Kayseri il sınırları içerisinde yer alan araziler için güncel ÇKS belgesine sahip olmak, üniversitelerin organik tarım bölümü mezunları için ÇKS şartının aranmaması, 18-65 yaş aralığında ve bedensel olarak çalışmaya uygun olmak, mevcut hobi bahçesi kullanıcısı olmamak, aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişinin başvurabilmesi yer alıyor.

Kapsamlı Eğitim İçeriği

Eğitim kapsamında organik tarımın temel prensipleri, bitki besleme ve gübreleme, toprak bilgisi, vermikompost üretimi, organik sebze yetiştiriciliği, sulama teknikleri, zararlı ve hastalık yönetimi gibi geniş bir konu yelpazesi işlenecek. Organik tarımda arı kullanımının önemi de programın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

Eğitim, Akademik Kadro Tarafından Verilecek

Eğitimler; Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun öğretim üyeleri Prof. Dr. Sancar Bulut, Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, Dr. Öğr. Üyesi Nihat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Duran Özkök, Öğr. Gör. Dr. Yaşar Deray Saygı ve Öğr. Gör. Dr. Gülşen Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve doğal üretim bilincinin yaygınlaşması için düzenlediği eğitimlerle hem üreticilere hem de halka yönelik güçlü bir destek sunmaya devam ediyor.