  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Organik Tarımın Yükselişi: Ekolojik Pazar

Kayseri'de Organik Tarımın Yükselişi: Ekolojik Pazar

Kayseri'de, organik tarımın teşvik edildiği 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu pazar, sağlıklı yaşamı destekleyen organik ürünleriyle hem üreticilere hem de tüketicilere kazanç sağlarken, Kayserililer bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kayseri'de Organik Tarımın Yükselişi: Ekolojik Pazar
Mustafa YAĞMUR
Mustafa YAĞMUR

Pazar, kimyasal gübre kullanılmadan üretilen sertifikalı organik ürünler sunarak, alışveriş yapanlara gönül rahatlığı sağlıyor. Tüketiciler, doğal ürünlerin tadı ve görünümünün diğerlerinden belirgin bir şekilde farklı olduğunu vurguluyor. Her yıl bu pazarın açılmasını özlemle bekleyen vatandaşlar, fiyatların konvansiyonel tarım ürünleriyle neredeyse aynı olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Sağlıklı Toplum İçin Organik Tarım

Pazarın artan ilgisi, organik tarımın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerel yönetim, insan sağlığına yönelik projelere destek vererek, sağlıklı bir toplum oluşturma hedefinde kararlılığını sürdürüyor. Kayseri’de tarımın önemli bir kısmı Kocasinan bölgesinde gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, organik tarımı destekleyen çeşitli projelerle Türkiye’ye örnek teşkil ediliyor.

Her Pazar Erciyesevler’de

Erciyesevler Mahallesi’nde her pazar günü hizmet veren “Yüzde 100 Ekolojik Pazar”, Kasım ayına kadar Kayserililere organik ürün sunmaya devam edecek. Bu pazar, sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Haber Merkezi
Mustafa YAĞMUR

Bakmadan Geçme

Yataş işçileri haklarını korumayan sendikadan toplu istifa etti
Yataş işçileri haklarını korumayan sendikadan toplu istifa etti
Kişinin rızası dışında fotoğraf paylaşımı kişisel veri ihlali sayıldı
Kişinin rızası dışında fotoğraf paylaşımı kişisel veri ihlali sayıldı
Kayseri'de şap alarmı! Besiciler teyakkuzda
Kayseri’de şap alarmı! Besiciler teyakkuzda
Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Yoğunluğu
Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Yoğunluğu
Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Develi'den Gelen Misafirleri Ağırladı
Hacılar'da Metruk ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri Gerçekleştirildi
Hacılar'da Metruk ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!