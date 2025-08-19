Kayseri'de Organik Tarımın Yükselişi: Ekolojik Pazar

Pazar, kimyasal gübre kullanılmadan üretilen sertifikalı organik ürünler sunarak, alışveriş yapanlara gönül rahatlığı sağlıyor. Tüketiciler, doğal ürünlerin tadı ve görünümünün diğerlerinden belirgin bir şekilde farklı olduğunu vurguluyor. Her yıl bu pazarın açılmasını özlemle bekleyen vatandaşlar, fiyatların konvansiyonel tarım ürünleriyle neredeyse aynı olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Sağlıklı Toplum İçin Organik Tarım

Pazarın artan ilgisi, organik tarımın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerel yönetim, insan sağlığına yönelik projelere destek vererek, sağlıklı bir toplum oluşturma hedefinde kararlılığını sürdürüyor. Kayseri’de tarımın önemli bir kısmı Kocasinan bölgesinde gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, organik tarımı destekleyen çeşitli projelerle Türkiye’ye örnek teşkil ediliyor.

Her Pazar Erciyesevler’de

Erciyesevler Mahallesi’nde her pazar günü hizmet veren “Yüzde 100 Ekolojik Pazar”, Kasım ayına kadar Kayserililere organik ürün sunmaya devam edecek. Bu pazar, sağlıklı ürünlere ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.