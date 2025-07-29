Kayseri'de Orman Yangınları ile Mücadele İçin Yeni Tedbirler

Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Mahallesi Milli Parklar kamp ve piknik alanı, Göksu Şelalesi, Yeşilköy Şelalesi ve Derebağ Şelalesi gibi belirli alanlarda ise ziyaretlere izin verildi. Ancak, bu alanlarda saat 20.00’den 09.00’a kadar ateş yakmak kesinlikle yasak. Ayrıca, ruhsatlı işletmeler dışında tüm özel arazilerde mangal ve semaver gibi ateş yakma faaliyetleri de yasaklandı.

Bunun yanı sıra, belirtilen alanlar dışında piknik, kamp, araç girişi gibi her türlü sportif etkinliklerin yasaklandığı ifade edildi. Bu önlemler, bölgedeki doğal yaşamı korumak ve yangın riskini minimize etmek amacıyla alınmıştır.