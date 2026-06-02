Kayseri'de ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle kısıtlandı

Kayseri İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 1 Temmuz - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kararları açıkladı.

Komisyon tarafından alınan kararlara göre, belirtilen izinli alanlar dışında ormanlık bölgelerde çadırlı kamp yapılmasına ve orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmeyecek.

Kayseri Merkez Kıranardı Şehir Ormanı ve Kıranardı Mesire Alanı, Develi Aksu Konaklamasız Orman Parkı ve Çamlık Konaklamasız Orman Parkı, Yahyalı Göksu Konaklamasız Orman Parkı, Yeşilköy Konaklamasız Orman Parkı, Derebağ Piknik Mesire Alanı ve Kapuzbaşı Mahallesi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Mesire Alanı, Hacılar Erciyes Titrek Kavak Eko Turizm Alanı ve Yürüyüş Parkı, Talas Konaklamalı Orman Parkı’nda yalnızca belirli saatlerde (09.00 – 20.00) ateş/mangal yakılabilecek.

Yapılan açıklamada ayrıca, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parlar Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Aladağlar Milli Parkı, Yangın Söndürme Havuzu ve Helikopter İniş Pisti ile yangınla mücadeleye her an hazır durumda olduğu belirtildi.