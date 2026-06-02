Kayseri'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıl oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Eğitim İstatistikleri 2025 verileri yayımlandı. Yayımlanan verilere göre; Ülkemizde 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl oldu. 2025 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl oldu. Kayseri’de ise ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl oldu.