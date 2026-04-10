Kayseri'de otelin 2.katında yangın
Kayseri'de bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. 6 katlı otelin 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıktığı odada hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.