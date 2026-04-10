Kayseri'de otelin 2.katında yangın

Kayseri'de bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. 6 katlı otelin 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıktığı odada hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

'Fedakarlığınızla Onur Duyuyoruz'
'Fedakarlığınızla Onur Duyuyoruz'
Spor A.Ş. Videosuna Avrupa Birincilik Ödülü
Spor A.Ş. Videosuna Avrupa Birincilik Ödülü
Melikgazi Belediyesi'nden 2026 TEKNOFEST'e Destek
Melikgazi Belediyesi'nden 2026 TEKNOFEST'e Destek
Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz'ın gözünden 'Kayseri Polisi'
Fotoğraf Sanatçısı Yılmaz’ın gözünden "Kayseri Polisi"
Kayseri'de ambulans sürücüleri, hastalar için zamanla yarışıyor
Kayseri’de ambulans sürücüleri, hastalar için zamanla yarışıyor
Erciyes Üniversitesi'nde İsrail'in İdam Cezası Kararına Protesto
Erciyes Üniversitesi'nde İsrail'in İdam Cezası Kararına Protesto
