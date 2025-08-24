Kayseri'de otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale

Kayseri'de 18 Ağustos Pazartesi günü otobüste yolculuk yapan yaşlı bir vatandaş fenalaştı. Duyarlı otobüs şoförü durumu fark ederek rahatsızlanan yaşlı vatandaşı hastaneye yetiştirmek için otobüsü doğrudan Devlet Hastanesi aciline sürdü. Vatandaşlardan da böyle durumlarda ilk yardım konusunda bilinçli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Adem Güngör, “18 Ağustos saat öğlen üç civarında, bir yolcunun rahatsızlandığını duydum. Yanımda bulunan su ve kolonyayı bir yolcunun yardımıyla hemen ona gönderdim. Trafik kalabalıktı, korna çalmama rağmen bazı sürücüler duyarlı davrandı, bazıları ise yol vermedi. Yine de aceleyle hastaneye ulaştım. Hasta bakıcı sedyeyi getirdi, yolcuların da yardımıyla rahatsızlanan amcayı sedyeye bindirerek hastaneye götürdüler. Yolculardan bazıları panik halindeyken, bazıları sakin kalmayı tercih etti. Yolcunun bayıldığını fark etmem şu şekilde oldu. Diğer yolcular bir yolcunun bayıldığını söyledi. Bunun üzerine aynadan kontrol ettim. Yanımda sürekli su ve kolonya bulundurduğum için yolculara hemen onları götürmelerini söyledim. Bir an önce kendine gelmesini ve hastaneye yetişmesini istedim. Daha önce de benzer bir olay yaşadım. Yaklaşık 4-5 ay önce Forum durağında bir bayan bayılmıştı. Onu da bir hastanenin acil servisine yetiştirmiştim. Sonradan onun durumu hakkında bir bilgi alamadım. En son götürdüğüm amcanın ise durumunun iyi olduğunu öğrendim. Vatandaşlardan ilk yardım konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Aynı şekilde dışarıdaki araç sürücülerinin de bize karşı duyarlı olmasını diliyorum. Korna çaldığımızda bazıları yol veriyor, bazıları vermiyor. Sürekli korna çalıyorsak, mutlaka acil bir durum vardır. Bu nedenle yol vermelerini rica ediyorum. Elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ve herkesin de aynı şekilde duyarlı olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.