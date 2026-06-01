Kayseri'de otomobil devrildi: 1 yaralı
Kaza, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. M.K. idaresindeki 38 AAV 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.