Kayseri'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Develi ilçesi Şahmelik Mahallesinde Mahallesinde meydana geldi. F.Y. idaresindeki traktör ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Develi Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.