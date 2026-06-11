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Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi Kaza Anı Kamerada

Kayseri-Niğde yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi Kaza Anı Kamerada

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Kayseri-Niğde yolu İncesu ilçesi yakınlarında seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer yandan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi

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