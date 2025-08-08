Kayseri'de otomobil sayısı bir yılda 17 bin arttı

TÜİK tarafından yayımlanan verilerine göre Kayseri'de otomobil sayısı 2024 yılında 295 bin 337'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilerine göre Kayseri’de otomobil sayısı 2024 yılında 295 bin 337’ye yükseldi. 2023 yılında 278 bin 188 olarak kaydedilen otomobil sayısı, bir yılda yaklaşık 17 bin 149 adet artış gösterdi. Artan otomobil sayısı, şehirdeki araç yoğunluğu ve trafik akışı açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

