Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada

Kaza, Kocasinan ilçesi Yenimahalle 16. Cadde de meydana geldi. Y.S'nin kullandığı 38 AJR 999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 38 DN 746 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildiği görüldü.