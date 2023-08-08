Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 08.08.2023 00:06
  • Güncelleme: 08.08.2023 08:17
Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Komando Caddesi ile Erenköy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 42 YF 574 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 38 LR 434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle beraber araçlarda bulunan F.G., N.G. ve G.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı F.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Perte çıkan araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yangına ilk müdahaleyi Başkan Arslan Yaptı

Yangına ilk müdahaleyi Başkan Arslan Yaptı

Mahalle buluşması Ağırnas ile devam etti

Mahalle buluşması Ağırnas ile devam etti

Altın sabit seyrini koruyor

Altın sabit seyrini koruyor

Kayseri polisinden alkışlanacak hareket: Umut'u doğum gününde yalnız bırakmadılar

Kayseri polisinden alkışlanacak hareket: Umut'u doğum gününde yalnız bırakmadılar

Mehmet Tiryakioğlu hayatını kaybetti

Mehmet Tiryakioğlu hayatını kaybetti

Gönüllü Kuruluşlar İYC'de Buluştu

Gönüllü Kuruluşlar İYC'de Buluştu

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

DAHA FAZLA
İş adamı Cemil Demirel MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı oldu

İş adamı Cemil Demirel MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı oldu

İstanbul' u terkedeciğini açıkladı!

İstanbul' u terkedeciğini açıkladı!

Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor

Türkiye son yılların en sıcak gününü yaşıyor

Polis ekiplerince 3 günde 950 kişi sorgulandı

Polis ekiplerince 3 günde 950 kişi sorgulandı

Kayseri'de sıkı denetim: binlerce kişi sorgulandı

Kayseri'de sıkı denetim: binlerce kişi sorgulandı