Kayseri'de oyların yüzde 63,33'ünü Erdoğan aldı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri dün yapıldı. Oy sayım işlemi ise geç saatlere kadar sürdü. Kayseri’de Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanılan 3 bin 175 sandığın tamamı açıldı. Toplam 1 milyon 26 bin 972 seçmenden 934 bin 451’i sandık başına giderken kullanılan oylardan 919 bin 120’si geçerli sayıldı. 15 bin 331 oy geçersiz olurken 92 bin 431 seçmen de oy kullanmaya gitmedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ KAYSERİ’DEKİ OY DAĞILIMI

Kayseri’de Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 63,33 (582 bin 088 oy) alarak birinci oldu. İkinci sırada ise oyların yüzde 27,48 (252 bin 613 oy) alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Aradaki oy farkı hesaplandığında Erdoğan 329 bin 475 oy daha fazla aldı.

Diğer adaylardan Sinan Oğan yüzde 8,83 (81 bin 125 oy) oy alarak üçüncü oldu. Seçime 72 saat kala adaylıktan çekilen ancak oy pusulasında yer alan Muharrem İnce de yüzde 0,36 (3 bin 294 oy) oy aldı.