Kayseri'de özel eğitim kurumunu soyan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan Talas Kiçiköy Mahallesi’nde meydana gelen “Özel Eğitim Kurumundan Hırsızlık” olayı ile ilgili olarak, kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda; tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde;

H.A.K.(40) saklandığı adreste yakalandı. İkamette yapılan aramalarda özel eğitim kurumuna ait; 2 adet Laptop, 1 adet Cep Telefonu, 1 adet Projeksiyon ve bin TL Yardım Parası ele geçirildi. H.A.K.(40) isimli şahıs “İş Yerinden/Kurumdan Hırsızlık” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.