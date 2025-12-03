Kayseri'de Özel Gereksinimli vatandaşlara ulaşım ve otopark ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ulaşımında sunduğu ücretsiz hizmetlerle on binlerce vatandaşa ulaşmayı hedefliyor. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve özel ihtiyaçlara yönelik uygulamalarla, bu bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Özel gereksinimli vatandaşların raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlamak için 80 aracın kapılarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ayrıca, görme engelli bireyler için “Engelsiz Kayseri” isimli mobil uygulama geliştirildi. Bu uygulama, kullanıcıların en yakın durak bilgilerine ve araçların tahmini geliş sürelerine erişimini sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ayrıca engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliğini artırmak için “Erişilebilir Yaya Butonları” projesini hayata geçirdi. Bu proje ile özel gereksinimli yayaların, yoğun trafik noktalarında güvenli geçiş yapmaları sağlanıyor.

Bu yenilikler, Kayseri'de özel gereksinimli vatandaşların ulaşımda karşılaştıkları zorlukların azaltılmasına ve daha erişilebilir bir şehir olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.