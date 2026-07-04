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Kayseri'de özel halk otobüslerinin tamamı klimalı oluyor

Kayseri Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda klima çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, 15-20 gün içerisinde tüm özel halk otobüslerinde yazın soğuk, kışın sıcak hava üfleyen tam teşekküllü klimaların hizmete alınacağını açıkladı.

Kayseri'de özel halk otobüslerinin tamamı klimalı oluyor

Kayseri’de özel halk otobüslerinin tamamı klimalı oluyor 
 
(RHA)- Kayseri Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda klima çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, 15-20 gün içerisinde tüm özel halk otobüslerinde yazın soğuk, kışın sıcak hava üfleyen tam teşekküllü klimaların hizmete alınacağını açıkladı. 

Kayseri’de yaz sıcaklarının etkisini artırması ile birlikte vatandaşların daha nezih bir ortamda yolculuk yapmasını amaçlayan Kayseri Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, kliması bulunmayan otobüslere klima taktırılması konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Oda Başkanı Hayrullah Şahin, 15-20 gün içerisinde Kayseri’de faaliyet gösteren 450’nin üzerindeki halk otobüsleri içerisinde klimasız otobüs kalmayacağını söyledi. Şahin, çok yoğun bir çalışma dönemi olduğu için otobüslere toplu halde klima taktıramadıklarını, bu nedenle otobüslerin tatil günlerinde bu işlemi yaptırdıklarının altını çizdi. 
 Kayseri Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin, “Halkımızın yoğun şikayetleri üzerine ulaşım A.Ş ve büyükşehir belediyemiz ile istişare yaparak araçlarımızın hepsine klima taktırmaya başladık. Şu anda taktırdığımız klimalar yazın tam teşekküllü soğuk, kışın ise sıcak üflüyor. Şu ana kadar yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamış bulunuyoruz. Şu anda yaklaşık 150 araç klimaları faal bir şekilde çalıştırıyor. İnşallah tüm araçlarımız klimalı hale geliyor. Ama bu araçlar aktif çalıştığı için istendiği an klima takma yapamıyoruz. Otobüslerimiz ‘Yat’ günlerinde giderek klima takma işlemini yaptırıyor. Bu nedenle peyder pey tüm otobüslerimiz bu işlemi yapacak. 15-20 gün içinde tüm otobüslerimiz klimalı hale gelecek. Vatandaşımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile kıyafet, klimalar, araç bakım onarımı ile Kayserimize yakışır bir hizmet veriyoruz” diye konuştu. 
 

Haber Merkezi

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