Kayseri'de Park Güvenliği İçin Kameralı Takip

Kayseri, parklarındaki güvenliği artırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Kent genelinde parklara yerleştirilecek güvenlik kameralarıyla, vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi sağlanacak.

Kayseri'de Park Güvenliği İçin Kameralı Takip

Güvenli Parklar İçin 93 Kamera

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 parkı güvenlik kameralarıyla donatarak, yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında toplamda 93 kamera kurulacak ve bu sayede hem çocuklar hem de aileler için güvenli bir ortam oluşturulacak.

Proje Detayları

- Koordinasyon: Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülüyor.
- Parklar: Mimarsinan, İnönü, Tuna ve Gültepe parkları güvenlik sistemine dahil edilecek.
- İlerleme: Mimarsinan Parkı’ndaki altyapı çalışmaları tamamlandı; İnönü Parkı'nın birinci ve ikinci bölümleri ise hazır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde çalışmalar devam ediyor.

Canlı İzleme İmkanı

Kurulacak kameralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tv.kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu uygulama, olası olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyor ve kentin modern, güvenli yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kayseri'de park güvenliğinin artırılması, vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar yaratma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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