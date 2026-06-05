Kayseri'de park halindeki 2 kamyon yandı

Kayseri'de, park halindeyken yanan 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de park halindeki 2 kamyon yandı

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesinde meydana geldi. Park halindeki 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan iki kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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