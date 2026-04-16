Kayseri’de park halindeki motosiklet yandı

Olay, Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bağevine giden Fahri Şekercan, kendisine ait motosikletin yanı sıra 8 adet sulama borusu ile bir kayısı ağacının da yandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.