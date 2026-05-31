Kayseri'de park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki kaldırım, sert zemin, bulvar, cadde ve yeşil alanlarda zirai ilaçlama uygulaması başlattı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaldırım ve sert zeminlerde oluşan yabancı otlara karşı herbisit ilaçları kullanılırken, ağaç ve süs bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılara karşı ise insektisit ve fungusit uygulamaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşların kimyasal maddelerle temas riskini ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama faaliyetlerini gece saatlerinde 23.00 ile 07.00 saatleri arasında sürdürülüyor.