Kayseri'de pastırmacılardan coğrafi işaret tescil sevinci

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Kayseri pastırması, kentin gastronomi alanındaki marka değerini uluslararası düzeyde güçlendirdi. Karar, şehirde üretici ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Kentte uzun yıllardır pastırmacılık yapan esnaf da alınan tescil kararını sektör açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Yaklaşık 25 yıldır pastırmacılık yapan Sado Gürbüz, Kayseri’nin pastırma, sucuk ve mantı ile tanınan bir şehir olduğunu ifade ederek, “Tescilin mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri’nin bu alanda bilinirliği zaten vardı, ancak bu tescil uluslararası anlamda değer kattı” dedi.

Kayseri pastırmasının köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Gürbüz, üretim geleneğinin yüzyıllardır sürdüğünü belirterek, “Bu sadece son yılların değil, çok eskilere dayanan bir gelenek. Bugüne kadar bu ürüne leke getirmedik, bundan sonra da getirmeyiz” diye konuştu.

Pastırmanın lezzetinde kentin doğal şartlarının etkili olduğuna dikkat çeken Gürbüz, “Kayseri’nin nem oranının düşük olması ve Erciyes’ten gelen esinti pastırmaya ayrı bir lezzet katıyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatlara da değinen Gürbüz, ürün çeşitlerine göre kilogram fiyatlarının değiştiğini belirterek, “Antirikot pastırma 3 bin 100 TL, sırt pastırma 2 bin 850 TL, but pastırma ise bin 950 TL civarında. Herkes gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir” dedi.