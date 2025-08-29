Kayseri'de pazar günü havalar ısınıyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, Kayseri'de cumartesi günü 'Parçalı bulutlu', pazar günü ise 'Sıcak' hava hakim olacak. Sıcaklık 33 ila 35 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre, 30 Ağustos Cumartesi günü 33 derece ile parçalı bulutlu, 31 Ağustos Pazar günü ise 35 derece ile sıcak hava etkili olacak. İlçe bazında ise Yeşilhisar’da pazar günü sıcaklık 37 derece ile en yüksek seviyeye ulaşacak.

İlçelerde ise ortalama hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 33 derece
Bünyan: 33 derece
Develi: 34 derece
Felahiye: 32 derece
İncesu: 35 derece
Özvatan: 34 derece
Pınarbaşı: 32 derece
Sarıoğlan: 34 derece
Sarız: 32 derece
Tomarza: 33 derece
Yahyalı: 34 derece
Yeşilhisar: 37 derece
Hacılar: 34 derece.

Haber Merkezi

