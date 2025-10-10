Kayseri'de pazar günü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri’de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 11 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu 19 derece, 12 Ekim pazar günü sağanak yağışlı 15 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise sağanak yağış beklenen pazar günü hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 12 derece
Bünyan: 13 derece
Develi: 14 derece
Felahiye: 13 derece
Hacılar: 14 derece
İncesu: 13 derece
Özvatan: 21 derece
Pınarbaşı: 11 derece
Sarıoğlan: 14 derece
Sarız: 11 derece
Tomarza: 12 derece
Yahyalı: 13 derece
Yeşilhisar: 17 derece.