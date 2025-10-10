Kayseri'de pazar günü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hafta sonu hava durumu raporuna göre, 11 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu 19 derece, 12 Ekim pazar günü sağanak yağışlı 15 derece hava hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de hafta sonu hava sıcaklıkları raporunu açıkladı. Tahminlere göre 11 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu 19 derece, 12 Ekim pazar günü sağanak yağışlı 15 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise sağanak yağış beklenen pazar günü hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Akkışla: 12 derece
Bünyan: 13 derece
Develi: 14 derece
Felahiye: 13 derece
Hacılar: 14 derece
İncesu: 13 derece
Özvatan: 21 derece
Pınarbaşı: 11 derece
Sarıoğlan: 14 derece
Sarız: 11 derece
Tomarza: 12 derece
Yahyalı: 13 derece
Yeşilhisar: 17 derece.

Haber Merkezi

320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO'da Ele Alındı
