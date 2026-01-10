Kayseri'de pazar günü 'Yağmurlu' geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 11 Ocak Pazar günü yağmurlu hava hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 9 derece olarak öngörülüyor.

Kayseri'de pazar günü 'Yağmurlu' geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün hafta sonu hava tahmin raporuna göre, 11 Ocak Pazar günü Kayseri genelinde yağışlı hava etkili olacak. Akkışla, Özvatan, Sarıoğlan ve Yahyalı ilçelerinde karla karışık yağmur beklenirken, kent merkezinde yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığının ise 9 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Kayseri'de pazar günü 'Yağmurlu' geçecek
Kayseri’de pazar günü “Yağmurlu” geçecek
Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz
Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz
Aralarında Kayseri'den hakemlerin de bulunduğu bahisçiler için PFDK kararı açıklandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Aralarında Kayseri’den hakemlerin de bulunduğu bahisçiler için PFDK kararı açıklandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
İYİ Partili Yücel'den iktidara: 'Emekli perişan, yapılan zam marifet mi sayılıyor?'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
İYİ Partili Yücel’den iktidara: “Emekli perişan, yapılan zam marifet mi sayılıyor?”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Türk Metal 1963 Spor - Erciyes 38 FK: 2-0⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Türk Metal 1963 Spor - Erciyes 38 FK: 2-0⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!