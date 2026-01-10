Kayseri'de pazar günü 'Yağmurlu' geçecek
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün hafta sonu hava tahmin raporuna göre, 11 Ocak Pazar günü Kayseri genelinde yağışlı hava etkili olacak. Akkışla, Özvatan, Sarıoğlan ve Yahyalı ilçelerinde karla karışık yağmur beklenirken, kent merkezinde yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığının ise 9 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.