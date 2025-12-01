Kayseri'de pazartesi ve cuma günü yağış bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 1 Aralık 2025 Pazartesi ve 5 Aralık 2025 Cuma günü yağmurlu hava hakim olacak.

Kayseri'de pazartesi ve cuma günü yağış bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 1 Aralık Pazartesi yağmurlu 10 derece, 2 Aralık Salı az bulutlu 9 derece, 3 Aralık Çarşamba az bulutlu 10 derece, 4 Aralık Perşembe parçalı bulutlu 12 derece, 5 Aralık Cuma yağmurlu 15 derece hava hakim olması bekleniyor.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 10 derece
Felahiye: 9 derece
Hacılar: 8 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 7 derece
Pınarbaşı: 7 derece
Sarıoğlan: 9 derece
Sarız: 9 derece
Tomarza: 10 derece
Yahyalı: 11 derece
Yeşilhisar: 12 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!