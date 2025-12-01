Kayseri'de pazartesi ve cuma günü yağış bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 1 Aralık 2025 Pazartesi ve 5 Aralık 2025 Cuma günü yağmurlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 1 Aralık Pazartesi yağmurlu 10 derece, 2 Aralık Salı az bulutlu 9 derece, 3 Aralık Çarşamba az bulutlu 10 derece, 4 Aralık Perşembe parçalı bulutlu 12 derece, 5 Aralık Cuma yağmurlu 15 derece hava hakim olması bekleniyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 7 derece
Bünyan: 8 derece
Develi: 10 derece
Felahiye: 9 derece
Hacılar: 8 derece
İncesu: 9 derece
Özvatan: 7 derece
Pınarbaşı: 7 derece
Sarıoğlan: 9 derece
Sarız: 9 derece
Tomarza: 10 derece
Yahyalı: 11 derece
Yeşilhisar: 12 derece.