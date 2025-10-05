Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi

Kayseri'de Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlenen bisiklet sürüşü, 'İyiler aynı yolda buluşur' sloganıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi

Yaklaşık 700 bisikletli, iyiliğin ve dayanışmanın sesi olmak için pedallarını çevirdi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi ve Erva Marifet Spor Kulübü'ne bağlı Pedalla Kayseri Bisiklet Topluluğu, organizasyonu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı sürüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Millet Bahçesi'nde son buldu. Kortej, meşaleler ve ezgiler eşliğinde ilerlerken Kayserililer alkış ve tekbirlerle destek verdi.

Etkinlikte, Sumud Filosu'yla gönül bağı kuruldu. Pedalla Kayseri Başkanı Emre Ercan şu sözlerle vurguladı: "Nasıl ki Sumud Filosu'ndaki insanlar iyilik için yola çıktıysa, biz de bisikletlerimizle aynı iyilik yolunda buluştuk. Çünkü iyiler aynı yolda buluşur."

