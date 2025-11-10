Kayseri'de perşembe günü sağanak yağış bekleniyor

  • Haberler
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre 13 Kasım perşembe günü 16 derece sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 10 Kasım Pazartesi az bulutlu 22 derece, 11 Kasım Salı çok bulutlu 23 derece, 12 Kasım Çarşamba Çok Bulutlu 19 derece, 13 Kasım Perşembe sağanak yağışlı 16 derece ve 14 Kasım Cuma çok bulutlu 20 derece hava hakim olacak.

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 19 derece
Bünyan: 20 derece
Develi: 22 derece
Felahiye: 20 derece
Hacılar: 19 derece
İncesu: 21 derece
Özvatan: 18 derece
Pınarbaşı: 19 derece
Sarıoğlan: 19 derece
Sarız: 19 derece
Tomarza: 21 derece
Yahyalı: 22 derece
Yeşilhisar: 23 derece.

