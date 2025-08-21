Kayseri'de planlı elektrik kesintileri (21 Ağustos)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 21 Ağustos 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

Karakaya, Yağmurbey ve Kardeşler Mahalleleri: Karakaya, Yağmurbey ve Kardeşler küme evleri ve civarları.

Elbaşı Mahallesi: Ahmet Efendi Eraslan, Fatih 1, Cumhuriyet 3. Meydanı, Tarla, 107 ve 125. sokaklar ve civarları.

İğdecik Mahallesi: İğdecik küme evleri, 665. sokak ve civarları.

Güllüce Mahallesi: Bahadır, Işıklar, 420, Çiğdem 1, Güney 1, Harman ve Servet Kaynar sokakları, Emre ve Mehmet Akif Ersoy caddeleri, Köroğlu 1. sokak ve civarları.

Güllüce Mahallesi: Harman, Güney 1, Selvi, Çiğdem 1. sokaklar ve Emre caddesi ve civarları.

Akmescit Mahallesi: Kayseri-Malatya Yolu 40. km küme evleri ve civarları.

Koyunabdal, İğdecik, Pirahmet ve Kahveci Mahalleleri: Koyunabdal, İğdecik, Pirahmet ve Kahveci mahallelerinin küme evleri ve civarları.

Kocasinan

Ertuğrul Gazi ve Oymaağaç Mahalleleri: Kireçli küme evleri, 5058. sokak ve civarları.

Cırgalan Mahallesi: 4112. sokak ve civarları.

Hasancı Mahallesi: 1200, 1203, 1204, 1202, 1205. sokaklar ve civarları.

Yeşil Mahallesi: Yüksel, Erek sokaklar, Erkilet Bulvarı, Yüksel Çıkmaz ve Yüksel Geçit sokakları, Bebek Caddesi ve civarları.

Oymaağaç, Ertuğrul Gazi ve Erkilet Camikebir Mahalleleri: Kireçli küme evleri, Nuh Naci Yazgan Yerleşkesi küme evleri, 5059, 5095, 5058, 6559, 6565, Ulucanlar, Bozdağı, 6563, 6560, 6571, Gözde 1, Onur, 6569, 6567, Sarphisar, 6562, 4458, 6561, 4452, 4451, 6564, 6557, 6572, 4322. sokaklar ve civarları, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı.

Kuşçu ve Çevril Mahalleleri: Şht. Mustafa Bozkurt, Hilal 2, Harman 1, Kızılkaş, Kağnıyolu, Gül 1, Menteşe, Üzümlü, Dolay, Güvercin 1, Dolamaç, Mengen, Lale 2, Çiğdem 3, Kenger, Yazı, Güneş, Nevruz sokaklar, Atatürk 2, Cumhuriyet 3, İstiklal 1, Alparslan 1, Göçyolu, Mimarsinan 2, Şeyh Şerafettin, Fatih 1. caddeler, Kazankaya küme evleri, 941, 943. sokaklar ve civarları.

Kalkancık Mahallesi: Kalkancık küme evleri ve civarları.

Sarız

Kemer Mahallesi: Kemer küme evleri ve civarları.

Bahçeli, Kızılpınar ve Günesen Mahalleleri: Çamdibi, Anafartalar, Kardelen, Çamdibi, Egemenlik, Tepecik, 1, Karanfil sokaklar ve Atatürk Caddesi ve civarları.

Damızlık ve Avşarobası Mahalleleri: (İptal edildi) Damızlık ve Gerdekmağara küme evleri ve civarları.

Talas

Başakpınar Mahallesi: Ark, Göller, Işık, Aşiyan, Güney, Ahlat, Kısmet, Türkyolu, İpek, Ark sokaklar ve Şht. Şaban Ergin, Alparslan, Fatih 10, Karatepe caddeleri ve civarları.

Kuruköprü Mahallesi: Fatih 8, Gölkenarı, Mustafa Kemal Paşa 1. caddeler, Göbüdere, Irmak, Fevzi Çakmak, Fatih Geçidi, Fatih Çıkmaz, Gelincik, Yavuz Sultan Selim 1, İnceler 1, Söğüt, Sıra Geçidi, Gül 1, Sürekli, Mehmet Akif, Tunus Geçidi, Menekşe 1, Gül Geçidi, Zerdali 1, Gül Çıkmaz, Açelya 1, Zafer Geçidi, Zafer, Seyit Mehmet, Köprülü 1, Özlü, Plevne, Sağlık 2, Kuruköprü, Şahin, 30 Ağustos, 6470, Ziyaret, 6472, 6473, 6477, 6475, 6498, 6478. sokaklar ve Alpaslan 1. caddesi ve civarları.

Kuruköprü Mahallesi: 30 Ağustos, 6470, 6475. sokaklar, Mustafa Kemal Paşa 1. ve Gölkenarı caddeleri ve civarları.

Kuruköprü Mahallesi: Alpaslan 1, Köprülü 1, Fevzi Çakmak caddeleri, Plevne sokağı ve civarları.

Köşk ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri: Akarsu, Alyanık, Denizli, 1613. sokaklar, Kerkük ve Aşık Veysel Bulvarları, Ayşegül sokağı ve civarları.

Germir ve Mevlana Mahalleleri: Salkımsöğütler, Avanos caddeleri, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, 1727, 1728, 1730, 458, 1726, 1729, 1731, 1755. sokaklar ve Tarif sokağı ve civarları.

Hacılar

Beğendik Mahallesi: Organize 1, Köşe Beğendik, İstikbal caddeleri, 6010, Durlar, Akasya, 6014, Çiğdem sokaklar ve civarları.

Orta ve Yukarı Mahalleleri: Erciyes, Yıldırımlar, Orta Cami, Eşmecik caddeleri, Borbozlar ve Kayabaşı sokakları ve civarları.

Melikgazi

Becen ve Hisarcık Mahalleleri: Kanca, Mahmutağa, Ekmekçi Cami Çık, Bakırcı, Mekke Geç, Ekmekçi Cami, Mekke Çık, Sayarlı, 2810, Cidde sokaklar, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve civarları.

Battalgazi Mahallesi: Yüzellik, Yemlik, Çitlenbik, Gürpınar, Açıkgöz, Atay, Gürpınar Geç, Osmanlı, Ordu Çıkmaz, Selçuklu, Ören, Osmanlı Çık, Gürpınar Çık, Morkaya sokaklar, Battalgazi Bulvarı ve civarları.

Germir Mahallesi: 470, 468, 1779, 473, 442, 461, 1780, Ağaç, 443, 449, 472, 1736, 1733. sokaklar, Dr. Sami İpek, Şht. Ütğm. Mustafa Şimşek, Avanos ve Emniyet caddeleri ve civarları.

Battalgazi Mahallesi: Aşkale, Aşkale Çık, Çukurharmanlar sokaklar ve Halk Caddesi, Battalgazi Bulvarı ve civarları.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi: 1715, Camili, Yağmurbey Çık, Veznedar Çık, Hür, 1714. sokaklar, Olgunlar ve Şükran caddeleri ve civarları.

Eğribucak Mahallesi: Kergah Caddesi, Kanat Çıkmaz ve 1134. sokaklar ve civarları.

Eğribucak Mahallesi: Kergah Caddesi, Meral Çıkmaz, Uluyağmur ve 1134. sokaklar ve civarları.

Germir Mahallesi: 1734, 1735. sokaklar ve civarları.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi: Asya, Taşlı, Ayaz, Asiller sokaklar, Orgeneral Hulusi Akar ve Cengizhan Bulvarları ve civarları.

Germir Mahallesi: Avanos Caddesi ve civarları.

Germir Mahallesi: Emniyet Caddesi, 465, 468, 474, 469, 470, 466, 1732, 475, 1736, 467. sokaklar, Dr. Sami İpek Caddesi ve civarları.

Battalgazi Mahallesi: Otlu, Ayrık, Otlu Geçidi, Gürpınar, Silifke, Cezar, Nane, Nazır Geçidi, Şahdamar, Salihler, Açıkgöz, Munzur sokaklar ve Hacı Bektaş Veli Caddesi ve civarları.

Battalgazi Mahallesi: Hacı Bektaş Veli Caddesi, Nazır Çıkmaz, Bayburt, Dağdere, Hayran, Nazır, 1396. sokaklar, Büyük Menderes ve Mustafa Asım Köksal caddeleri ve civarları.

Germir Mahallesi: 448, 444, 442, 463, 465, 447, 449, 453. sokaklar, Avanos ve Salkımsöğütler caddeleri ve civarları.

Yıldırım Beyazıt ve Alpaslan Mahalleleri: Alameşe, Seval, 1660. sokaklar, Çamlıca Caddesi, Orgeneral Hulusi Akar ve Aşık Veysel Bulvarları ve civarları.

Osman Kavuncu Mahallesi: Savaştepe, Ahmet Gazi Ayhan Çık, Kulübe, Yapraklı, Hasbek Çık sokaklar, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı ve Beyatlı Caddesi ve civarları.

Esenyurt ve Becen Mahalleleri: Gözpınar, Alınca, Gizem, 1434, Yazıcı, Çardaklı, Büyükkent, Eskidivan, Becen Çık, 1565, Arapçay, Yeşildal, Tekke, Çukuryurt, Çömlekçi, Yakacık, Yeşildal Geç, Çakırlar, Dumluca, Doğuca, Yeşim, Gizem Çık 1, Yeşilöz, Yeşilöz Geç, Küba Cami, Sayfiye, 1566, Tekke Çık, Tüfekçi, Örnek Çık, Örnek 1, Alankent, Bayraklı, 1540, 1560, Ekşiliyurt, Adahan, Bağpınar, Bağpınar Geç, Bağpınar Çık, Eşmeli, Burhaniye Geç, Ravza, Fazilet, Burhaniye, 1542, Gülistan, 1567, Büyükkent Çık, 1551, 1555, 1559, 1553. sokaklar, Türk Ocağı, Prof. Dr. İhsan Ketin, Gülerce, Becen ve Akasyalı caddeleri, Küba Cami Geç, Çakırlar Geç, Burhaniye, Bağpınar Çık. sokaklar ve civarları.

Germir Mahallesi: 440. sokak, Avanos Caddesi ve civarları.

Germir Mahallesi: 457, 462, 456, 460, 459, 464, 453, 1752, 452, 463. sokaklar, Avanos ve Salkımsöğütler caddeleri ve civarları.

Erenköy Mahallesi: Huzur Çık, Çamyurdu 1, Alaçayır, Şekerciler 1, Barutçular Çık, Serap, 1445. sokaklar, Bağlarbaşı, Huzur ve İğdelidere caddeleri, Akçiçek sokağı ve civarları.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi: Sırasöğütler, Özsu, İnci 1, Kılıç, Nar, 1663, Şht. Ömer Delibaş sokaklar, Olgunlar Caddesi ve civarları.

Germir Mahallesi: Avanos ve Konaklar caddeleri, 471. sokak ve civarları.

Erenköy Mahallesi: Gürle, Ardıçtepe caddeleri, 1497, 1498, 1491, 1496. sokaklar ve civarları.

Germir Mahallesi: Salkımsöğütler Caddesi, 1753 ve 1754. sokaklar ve civarları.

Develi

Ayşepınar Mahallesi: Ayşepınar küme evleri ve civarları.

Mustafa Asım Köksal, Harman ve Yeni Mahalleleri: Salih Bozkurt, Sakarya, Melikşah, Ozan, Çağrı, İstikbal, Uzay sokaklar, Evliya Çelebi, Aşık Seyrani, Çevre Yolu, Taybabası caddeleri, 117, Öykü, Meşe, Mehmetçik, Gonca, Kevser, 125, Yavuz, Hürriyet, Sedir, Çilek, 118, Bahar, 121, 120, Kelebek sokaklar ve civarları.

Gömedi Mahallesi: Gömedi küme evleri ve civarları.