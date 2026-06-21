Kayseri'de Polis Ekipleri YKS'ye Geç Kalan Adayların İmdadına Yetişti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS kapsamında sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken bazı öğrencileri ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Kentin farklı noktalarında görev yapan ekipler, sınav saatine yetişmeye çalışan adaylara destek vererek mağduriyet yaşanmasının önüne geçti. Sınav sabahı yoğun mesai harcayan polis ekipleri, öğrencilerin sınav merkezlerine güvenli ve zamanında ulaşabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri de yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “20 Haziran tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

(RHA)