Kayseri'de Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Kayseri'de çelenk sunma töreni düzenlendi, ardından kortej yürüyüşü ve özel harekat polislerinin gösterisi gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, emniyet müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik kapsamında Türk Polis Teşkilatı ekipleri tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Programda ayrıca Kayseri Kalesi’ne çıkan Özel Harekat polisleri, “Türk Polis Teşkilatı 181 Yaşında” yazılı pankart açarak halatlarla ters iniş gerçekleştirdi. Gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Program, alanda kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.