Kayseri'de Polis memuru miras kavgasında kayınvalidesini öldürdü, kendisini yaraladı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde miras davası yüzünden çıkan kavgada, Polis Memuru S.U., kayınvalidesi M.M.'yi silahla vurarak öldürdükten daha sonra kendini vurdu.
Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde meydana geldi. Yüklü miktarda mirastan kaynaklı anlaşmazlık yaşayan kayınvalide ve damadın arasında tartışma çıktı. Miras yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis Memuru S.U., kayınvalidesi M.M.’yi silahla vurarak öldürdükten daha sonra kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru S.U. yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.