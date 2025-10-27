  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Alfa Motor Grubuna üye 120 motosiklet sürücüsünün katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Kask kullanımının önemi, kazaların önlenmesi ve trafikte görünürlüklerinin artırılmasına yönelik sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

Kayseri'de polis ve motosikletçilerden trafik güvenliği etkinliği

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Alfa Motor Grubuna üye 120 motosiklet sürücüsünün katılımlarıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte; Kask kullanımının önemi, kazaların önlenmesi ve trafikte görünürlüklerinin artırılmasına yönelik sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi

