Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı
Kayseri'de, otomobil ile seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.K., kovalamaca sonucu yakalandı.
Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi yakınlarında yol uygulaması yapan polis, A.K. idaresindeki 38 DA 941 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin kısa süreli tabibinin ardından sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye trafik kanunun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.