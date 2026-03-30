Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 336 bin TL ceza
Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 336 bin TL para cezası uygulandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Y.N. (16) idaresindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kovalamacanın ardından Billur Caddesi'nde motosikletini devirince, polis ekiplerine yakalandı. Motosiklette bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücüye, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 336 bin TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
