  Kayseri'de pompalı tüfekler öldürülen kadın torağa verildi

Kayseri'de pompalı tüfekler öldürülen kadın torağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda 36 yaşındaki Ebru Kekilli hayatını kaybetti.

Kayseri'de pompalı tüfekler öldürülen kadın torağa verildi

 İddiaya göre, A.A. (41) ile iki çocuk annesi Ebru Kekilli arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., tüfekle Kekilli'yi vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ebru Kekilli'nin cenazesi, öğle namazının ardından Talas Dedeoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kadının küçük oğlu da bu acı gününde annesinin cenaze namazında yer aldı.

Haber Merkezi

