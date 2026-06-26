Kayseri'de prototkol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen karne dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere karneleri dağıttıktan sonra açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bugün bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakıyoruz. Bugün karneleri dağıttık. Yavrularımızın bu sevincini hep beraber paylaşmak adına hayırsever büyüğümüz Osman Ulubaş ağabeyimizin yaptırmış olduğu Köşk Anadolu Lisesi’nde bu organizasyonu Valiliğimiz hayata geçirmiş oldu. Bizlerde bu sevinçleri paylaşma adına bir araya gelmiş olduk. Yavrularımızı tebrik ediyoruz. Kayseri bilimin merkezlerinden biri. Anadolu irfanının olduğu şehirlerden birisi. 5 tane üniversitesi, 75 bin üniversite, 325 bin de orta öğrenim öğrencisi olan dinamik bir şehir. Öğrencilerimize gelecek yıllardaki yapacakları çalışmalarda başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Türköz ise, “Bugün yaklaşık 330 bin öğrencimiz tatile girecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılını ilimizde kazasız, belasız tamamladık. Önümüzde 2-3 aylık dinlenme dönemi var. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Yaz döneminde belediyelerimizin kursları hazır. Bu dönemde öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Hem dinlenecekler hem de kendilerini geliştirecekler. Tüm gençlerimizin yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.