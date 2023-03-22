Kayseri’de Ramazan alışverişi yoğunluğu

İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan’a saatler kaldı. İftarlık ve sahurluk alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tuttu. Hurmadan, hoşaflık kuru meyveye, kahvaltılık çeşitlerden şarküteri ürünlerine kadar birçok çeşit Ramazan alışverişi için oldukça talep görüyor. Bazı vatandaşlar alışverişlerini yaptıklarını belirtirken bazıları da pahalılıktan yakındı.

Ramazan için oldukça heyecanlı olduğunu belirten bir vatandaş “Her şeyimizi aldık, doldurduk. Hazırlık olarak mantı, makarna, köfte, sarma yaptık. Çarşı alışverişi olarak da hurmamızı, kuru meyvelerimizi aldık. Allah ağız tadıyla oruç tutmayı hepimize nasip etsin” şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş ise “Ramazan’a hazırlık yapıyoruz. Mantılar, köfteler, sarmalar yapıldı. Çarşı alışverişimizi yaptık, hoşaflık üzüm, hurma tatlı aldık” dedi.

Fiyatların yüksek olmasından yakınan vatandaş da “Fiyatlar çok yüksek. Devlet memuru ve çift maaşlı olduğumuz halde zorlanıyoruz. 2 parmak sucuk aldım 90 lira tuttu. Şu an insanlar bayağı mağdurdur diye düşünüyorum. Ekonomi hiç iyi gitmiyor. Bir de depremzedeyiz ekstra masraflarımız oluyor. Ramazan memleketimize bereket getirsin inşallah” ifadelerini kullandı.