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Kayseri'de Ramazan bayramı tedbirleri: 13 binden fazla personel görevde

Ramazan Bayramı'nda, polis sorumluluk bölgesinde 3 bin 601 trafik personeli, bin 573 trafik ekibi, üç drone, 6 bin 786 asayiş personeli, 2 bin 028 asayiş ekibi ve 104 asayiş motorize ekibinin görev alacağı açıklandı.

Kayseri'de Ramazan bayramı tedbirleri: 13 binden fazla personel görevde

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı’nın güven ve huzur içinde geçebilmesi ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için asayiş ve trafik tedbirleri alındığı belirtildi. Bayram süresince, polis sorumluluk bölgesinde 3 bin 601 trafik personeli, bin 573 trafik ekibi, üç drone, 6 bin 786 asayiş personeli, 2 bin 028 asayiş ekibi ve 104 asayiş motorize ekibinin görev yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi

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